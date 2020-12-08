Российский двигатель НК-32-02 признали в США достижением года

https://static.news.ru/photo/9502e2da-3a01-11eb-9384-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Сотрудники американского профильного издания внесли российский стратегический бомбардировщик Ту-160М с новейшими двигателями НК-32-02 в список мировых достижений двигателестроения за 2020 год. Отечественный стратег также имеет название «Белый лебедь».

В публикации сообщается, что 3 ноября бомбардировщик совершил полёт с модернизированными двигателями. Специалисты для НК-32- 02 заново разработали компрессор и лопатки турбины. Также в стратеге улучшили систему охлаждения.

Разработанные заново компрессор и лопатки турбины, а также улучшенное охлаждение увеличили топливную эффективность турбореактивного двухконтурного двигателя, способного работать в режиме форсажа, — отмечается в публикации журнала Aviation Week & Space Technology.

«Белый лебедь» оказался единственным российским военным аппаратом, попавшим в этом году в перечень мировых достижений. Бомбардировщик поднялся в воздух с аэродрома Казанского авиазавода им. С. П. Горбунова на 2 часа 20 минут.

Как ранее передавал NEWS.ru, американский журналист Брэндон Уоллс написал статью, в которой сравнил состояние ледокольного флота США и России. Как отметил эксперт, Вашингтон в указанной сфере значительно уступает своему сопернику.