Американский журналист сравнил ледоколы США с российскими и ужаснулся

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Американский журналист Брэндон Уоллс написал статью, в которой сравнил состояние ледокольного флота США и России. Как отметил эксперт, Вашингтон в указанной сфере значительно уступает своему сопернику.

Уоллс написал, что у Береговой охраны США на вооружении состоят только два корабля: USCGC Healy и USCGC Polar Star. Причём первый сейчас не эксплуатируется из-за пожара двигателя, а второй ввели в строй в 1970-х годах.

Российский ледокольный флот насчитывает более 40 судов. Американские военные отстают от коллег из РФ. Ледокольный флот США по числу кораблей имеет аналогичные показатели с китайским. Третье судно у КНР сейчас находится на стадии строительства.

В США существует план по замене устаревших кораблей, однако он не реализуется. Кроме того, все прогрессивные страны перешли на атомную энергию в сфере обеспечения функционирования судов. Штаты же по неизвестным причинам используют дизель-электрические силовые установки.

Американская стратегия лишена дальновидности и амбиций, а новые планы присутствия в Арктике необходимы для любой администрации, если та озабочена вопросами национальной безопасности, — заключил журналист в своей статье для National Interest.

Он подчеркнул, что американский флот находится в плачевном состоянии.

Как ранее передавал NEWS.ru, Соединённые Штаты Америки добились «непростого сдерживания» Исламской Республики Иран (ИРИ) на море, рассказал 6 декабря на форуме «Манамский диалог» в Бахрейне командующий Пятым флотом ВМС США вице-адмирал Самуэль Папаро после нескольких месяцев напряжённой ситуации в районе Персидского залива на фоне атак на саудовские нефтяные танкеры.