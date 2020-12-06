Американский вице-адмирал заявил о «непростом сдерживании» Ирана на море

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Соединённые Штаты Америки добились «непростого сдерживания» Исламской Республики Иран (ИРИ) на море, рассказал 6 декабря на форуме «Манамский диалог» в Бахрейне командующий Пятым флотом ВМС США вице-адмирал Самуэль Папаро после нескольких месяцев напряжённой ситуации в районе Персидского залива на фоне атак на саудовские нефтяные танкеры.

Военный добавил, что Тегеран ведёт себя на океанских просторах осторожно и осмотрительно, уважает чужие интересы и не рискует лишний раз ошибиться в расчётах и допустить эскалацию, пишет РИА Новости. Папаро отметил, что уважает иранские военно-морские регулярные силы, а также аналогичные подразделения в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Власти Германии опасаются ухудшения ситуации на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива после убийства иранского физика-ядерщика. МИД ФРГ считает, что в преддверии смены власти в США необходимо сохранить возможности для диалога между Вашингтоном и Тегераном. В ноябре 2020 года Белый дом отправил в регион авианосец USS Nimitz. Данное решение было принято ещё до роста напряжённости между ИРИ и США на фоне убийства в пригороде Тегерана физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

NEWS.ru сообщал, что 27 ноября в Иране был убит видный учёный ИРИ Мохсен Фахризаде. Его имя связывали с созданием атомного оружия. В прошлом он служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны республики, а также руководил Физическим исследовательским центром. Покушение на физика в Тегеране назвали терактом.