Американский эксперт назвал Россию «королевой танков»

https://static.news.ru/photo/bfd28344-b62f-11eb-a882-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва располагает самым крупным арсеналом бронетехники в мире и в случае войны может развернуть внушительные танковые силы. Россию можно назвать королевой этого вида оружия. Об этом американский эксперт Питер Сучиу написал в статье на портале 19FortyFive.com.

По его словам, у РФ в настоящее время около 13 тысяч танков. И пусть многие из них в настоящее время находятся в резерве (преимущественно это Т-80 и Т-72), несколько тысяч боевых машин готовы к развёртыванию в случае необходимости.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Россия является королевой танков, — отметил автор.

Сучиу указал, что второе место по количеству бронетехники занимает КНДР, имея на вооружении 6145 танков. Однако при этом он отметил, что этот арсенал достаточно условный, поскольку большинство боевых машин настолько стары, что могут рассчитывать на получение социального пособия.

Замыкают тройку лидеров США, имеющие порядка 6100 боевых машин. Большинство из них составляют танки M1 Abrams третьего поколения, поступившие на вооружение ещё при президенте Рональде Рейгане. При этом Сучиу не считает их устаревшими, а называет классикой.

Ранее сообщалось, что военный обозреватель Марк Эпископос составил топ-5 лучших образцов вооружения, которые могли увидеть зрители московского парада. В список вошли танк Т-14 «Армата», баллистическая ракета РС-24 «Ярс», беспилотная наземная машина «Уран-9», крылатая ракета «Кинжал» и зенитно-ракетная система С-400.