Зюганов призвал восстановить пионерию перед запретом электронных сигарет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Зюганов

Перед введением запрета на электронные сигареты необходимо возродить пионерию, заявил URA.RU лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, намерения ЛДПР можно реализовать, если создавать для молодежи альтернативные способы проведения досуга, чтобы «было чем заняться» и не хотелось закурить.

Электронная сигарета — это путь к развитию наркомании и разрушению организма молодого человека. Но надо всегда молодежи предлагать альтернативу. Давайте создавать спортивные клубы, воссоздадим пионерские школы, возродим производственную практику. Когда будет чем заняться молодому человеку, тогда ему самому не захочется закурить сигарету, — сказал Зюганов.

Ранее глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в Госдуму внесен законопроект о запрете вейпов и жидкого никотина. По его словам, документ разрабатывался «по многочисленным просьбам избирателей» по образцу Сингапура, Малайзии, Бразилии и Индии, где аналогичное решение уже принято.