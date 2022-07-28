Зюганов допустил объединение КПРФ со «Справедливой Россией»

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов

↵Председатель КПРФ Геннадий Зюганов допустил возможность объединения со «Справедливой Россией — За правду». Глава Коммунистической партии отметил, что слияние двух политических сил произойдет только в том случае, если эсеры согласятся выполнять программу Компартии, пишет РИА Новости. Ранее о синтезе двух объединений заявил глава СРЗП Сергей Миронов.

Если они (СРЗП. — NEWS.ru) согласны выполнять нашу программу, давайте попробуем совместное объединение, — заявил Зюганов.

Ранее председатель СРЗП Миронов рассказал, когда может произойти слияние партии с КПРФ. По словам политика, предложение об объединении двух политических партий было сделано давно,но позиция коммунистов до сих пор остается неясной, из-за чего сращение двух объединений так и не состоялось.

В июне 2021 года председатель партии «Справедливая Россия — За правду» рассказал, что на тот момент объединение с КПРФ было невозможно, однако после выборов в Госдуму, прошедших с 17 по 19 сентября, руководство СЗРП было намерено вернуться к этому вопросу.