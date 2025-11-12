«Знак Европе»: депутат о решении США праздновать победы в мировых войнах

Страны Европы должны вслед за Соединенными Штатами вспомнить о значении победы над фашизмом, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, ключевым вопросом является то, как именно будет подаваться историческая информация в ходе празднований дней победы в США.

Главный вопрос, как в США будут праздновать победы в Первой и Второй мировых войнах. Если они будут менять историю, заявляя, например, что это они одни победили фашизм, это одно. Если они будут чтить память, не обесценивая заслуги других государств, то почему нет. Я надеюсь, что это будет знак Европе, что нужно помнить об этих памятных событиях. Потому что в ЕС большинство стран, кроме, например, Сербии, все позабыли, — высказалась Журова.

По ее мнению, важно, чтобы в США также не забывали о бомбардировках Японии в 1945 году. Депутат добавила, что объективное освещение всех страниц истории Второй мировой войны необходимо для сохранения правды.

Говоря об истории, было бы также замечательно, если бы в США не забывали о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Сейчас некоторые японцы считают, что они сами виноваты, а какая-то часть думает, что это инициировала Россия. Если они еще и эту историческую справедливость продемонстрируют, будет хорошо, — подытожила Журова.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что внимательно следил за проведением памятных мероприятий в России по случаю Дня Победы. Он отметил, что это повлияло на его решение учредить в США дни победы в двух мировых войнах.