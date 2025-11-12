Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 13:11

«Знак Европе»: депутат о решении США праздновать победы в мировых войнах

Депутат Журова: ЕС должен вслед за США вспомнить о значении победы над фашизмом

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Страны Европы должны вслед за Соединенными Штатами вспомнить о значении победы над фашизмом, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, ключевым вопросом является то, как именно будет подаваться историческая информация в ходе празднований дней победы в США.

Главный вопрос, как в США будут праздновать победы в Первой и Второй мировых войнах. Если они будут менять историю, заявляя, например, что это они одни победили фашизм, это одно. Если они будут чтить память, не обесценивая заслуги других государств, то почему нет. Я надеюсь, что это будет знак Европе, что нужно помнить об этих памятных событиях. Потому что в ЕС большинство стран, кроме, например, Сербии, все позабыли, — высказалась Журова.

По ее мнению, важно, чтобы в США также не забывали о бомбардировках Японии в 1945 году. Депутат добавила, что объективное освещение всех страниц истории Второй мировой войны необходимо для сохранения правды.

Говоря об истории, было бы также замечательно, если бы в США не забывали о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Сейчас некоторые японцы считают, что они сами виноваты, а какая-то часть думает, что это инициировала Россия. Если они еще и эту историческую справедливость продемонстрируют, будет хорошо, — подытожила Журова.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что внимательно следил за проведением памятных мероприятий в России по случаю Дня Победы. Он отметил, что это повлияло на его решение учредить в США дни победы в двух мировых войнах.

США
Европа
Вторая мировая война
Светлана Журова
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ отреагировали на теракт в Исламабаде
Самый лучший фарш для котлет! Секретный ингредиент, лайфхаки и советы
Стало известно, примет ли Путин участие во встрече ОДК в Бишкеке
Россиянка пригрозила мачете таксисту
Крепкое рукопожатие Путина и Токаева попало на видео
Экс-премьера Грузии могут отправить за решетку на 13 лет
«Русской красавицы» не стало на 30-м году жизни
Врач предупредила о смертельной опасности грибного снюса
Названо число пострадавших при мощном взрыве в красноярской квартире
Две жены, Гришаева, Маковецкий: как в Москве простились с Симоновым
Прокуратура проверит калужскую редакцию после скандала с крокодилом
Печально известный полк ВСУ девять раз пытался прорваться в Красноармейск
Врач посоветовала, чем лучше заедать стресс
Бизнес-платформа MAX расширила доступ для сотен тысяч компаний
Российский военкор попросил Зеленского сделать селфи на фоне Киева
Пустующие новостройки могут отдать в аренду нуждающимся россиянам
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
В Госдуме назвали причину массовых задержаний на Украине
Google обвинили в слежке за пользователями
Главная новогодняя елка России родилась в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.