Зигзаг удачи Дмитрия Рогозина Как и ожидалось, властные подвижки приняли системно-круговой характер

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

После повышения Дениса Мантурова бывший куратор ОПК Юрий Борисов переместился из кабинета вице-премьера в кресло главы Роскосмоса, повторив недавний путь Дмитрия Рогозина. Сам Дмитрий Олегович оставил спешно госкорпорацию, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что без работы он не останется.

Собственно, такая игривая формулировка сама по себе вызвала вопросы. Особенно на фоне появившихся комментариев, что у Борисова на новом поприще непочатый край работы. Вот, мол, и наша военно-космическая группировка оказалась недостаточно мощной и эффективной. А это сказывается на действенности нашей СВО на Украине, на поражающей способности нашей артиллерии, учитывая, что противника снабжают получаемой с орбиты разведывательной информацией и американцы, и остальные натовцы.

В целом работа Рогозина в Роскосмосе порождала иногда прямо противоположные оценки. В период неудачных запусков его постоянно укоряли журналистским дипломом, чисто гуманитарным образованием, которое, мол, мало соответствует его функции главы одного из самых у нас технически продвинутых комплексов. Затем все с удовлетворением констатировали длительную безаварийность космических стартов. Вот только все последние годы по числу таких запусков мы сильно уступаем и Соединенным Штатам, и Китаю. А вскоре нам на «космические пятки» могут начать наступать и Индия, и Япония. Ничего не было слышно и о наших марсоходах, хотя Красную планету усиленно «ощупывали» и китайцы, и американцы.

Данные же Рогозиным обещания вот-вот отправить наш экипаж на Луну так и остались красивыми обещаниями. А не менее красочно расписанные на бумаге проекты типа атомного космического буксира «Зевс», способного доставлять грузы на ту же Луну, и Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которая должна заменить МКС, остаются пока в большей степени компьютерными моделями. Да и сроки до 2030 года особого оптимизма не внушали. И живо напоминали восточную притчу об обещании Ходжи Насреддина научить ишака чтению. Весомых и зримых космических прорывов не было, но и рутинная деятельность корпорации реально стабилизировалась.

К тому же изначально у многих вызвало удивление приглашение Рогозиным на место своего советника по информационной политике Ивана Сафронова, подозреваемого в сливе информации, вредящей нашему военно-техническому экспорту. После его ареста и обвинения в шпионаже Дмитрий Олегович пытался даже его защищать. Хотя вопрос был скорее к службе безопасности Роскосмоса. Но в целом такие факты размывали общее представление о продуманности стратегии корпорации.

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Иван Сафронов, подозреваемый в сливе информации

Теперь Рогозина ждет новое назначение, хотя пауза с его обнародованием интригует. Притом что он уже 30 лет на виду. Давно профессионально занимается политикой. И по такому стажу с ним мог сравниться разве что покойный Жириновский. За эти годы Рогозин сменил множество партий, движений, коалиций. Большинство его временных соратников давно ушло в небытие. А Рогозин оставался на плаву, даже когда как бы переходил в оппозицию и издавал книгу с кричащим названием «Враг народа».

Сейчас кулуарная молва упорно сватает его на политическое освоение тех земель Новороссии, что могут войти в состав России. Такое направление вернуло бы Дмитрия Олеговича к его характерному еще для 90-х годов народно-патриотическому позиционированию и работе в Конгрессе русских общин. Впрочем, Рогозин и на госслужбе уже побывал в разных ипостасях — и дипломатом, и вице-премьером, и спецпредставителем президента. А Владимир Путин предпочитает неординарные кадровые решения. Ждем.