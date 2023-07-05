Жителей новых регионов России защитят от коллекторов Совфед одобрил закон о запрете работы коллекторов в новых регионах до 2026 года

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий деятельность коллекторов на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в течение переходного периода, сообщается на сайте Минюста. Действия по возврату просроченной задолженности физических лиц будут запрещены до 1 января 2026 года.

Запрещается до 1 января 2026 года осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц по возникшим до 30 сентября 2022 года денежным обязательствам физических лиц, постоянно проживавших на указанную дату на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, — говорится в принятом документе.

При этом отмечается, что закон не распространяется на индивидуальных предпринимателей и на правоотношения, связанные с взысканием просроченной задолженности физлица за поставленные коммунальные услуги. Принятая инициатива затронет обязательства, возникшие до 30 сентября 2022 года.

Ранее Госдума в ходе пленарного заседания приняла в третьем чтении закон об ужесточении наказания для коллекторов. По словам спикера палаты Вячеслава Володина, нормы документа защитят россиян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.