В России ужесточили наказание для коллекторов Володин сообщил, что в России ужесточили наказание для коллекторов

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Госдума приняла закон об ужесточении наказания для коллекторов, написал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, он защитит россиян, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

За клевету, угрозы, шантаж, порчу имущества, применение насилия коллекторам будут грозить штрафы до 5 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы до 10 лет (если преступление совершено организованной группой), — говорится в сообщении.

В апреле сообщалось, что в Госдуме задумались о запрете деятельности коллекторских агентств. Соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР. Авторы документа полагают, что это не только защитит права и законные интересы оказавшихся в трудном финансовом положении граждан, но и позволит высвободить большое количество людей для производительного труда.

В ноябре прошлого года Госдума в первом чтении одобрила законопроект о лишении свободы коллекторов, угрожающих физической расправой и использующих насилие в отношении должников. Согласно документу, максимальный срок наказания составит до 10 лет лишения свободы.