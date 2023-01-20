В Госдуме призвали запретить коллекторские агентства Депутаты от ЛДПР разработали законопроект о запрете коллекторских агентств

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Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР разработали законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств в России, рассказали NEWS.ru в пресс-службе партии. Парламентарии предлагают запретить привлекать третьих лиц для работы с должниками, просрочившими платежи. По словам заместителя руководителя фракции ЛДПР, председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, инициатива готова к внесению и направлена на заключение в правительство.

Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории РФ деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, — заявили в пресс-службе ЛДПР.

Изменения предлагается внести изменения в закон «О потребительском кредите», а также признать утратившим силу закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Как отметили в ЛДПР, это не только защитит права и законные интересы оказавшихся в трудном финансовом положении граждан, но и позволит высвободить большое количество людей для производительного труда.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о лишении свободы коллекторов, угрожающих физической расправой и использующих насилие в отношении должников. Согласно документу законопроекта, виновных предлагают наказывать штрафом от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет. Наказанием могут стать принудительные работы в течение пяти лет, тюремный срок до пяти лет, а в случае действий, совершенных группой лиц, виновные могут быть наказаны лишением свободы сроком до 10 лет.