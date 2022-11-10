Госдума приняла в первом чтении закон об уголовном наказании коллекторов

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Госдума в первом чтении одобрила законопроект о лишении свободы коллекторов, угрожающих физической расправой и использующих насилие в отношении должников, передает ТАСС. Если закон успешно пройдет второе и третье чтения, в Уголовном кодексе может появиться статья, согласно которой коллекторам может грозить до 10 лет лишения свободы за угрозы.

Согласно документу законопроекта, виновных предлагают наказывать штрафом от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет. Наказанием могут стать принудительные работы в течение пяти лет, тюремный срок до пяти лет, а в случае действий, совершенных группой лиц, виновные могут быть наказаны лишением свободы сроком до 10 лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что необходимо в целом избежать ситуаций, при которых коллектор захотел бы применить насилие, находясь на работе.

Принятия этого закона ждут люди. Необходимо исключить ситуации, когда коллекторы требуют от граждан вернуть долг, угрожая увечьями, поджогом дома или машины, шантажируют личной информацией. Административной ответственности, которая сегодня предусмотрена статьей КоАП в таких случаях, очевидно, недостаточно, — отметил он.

26 сентября газета «Известия» сообщала, что законопроекты готовы поддержать ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду». Более того, представители партий выступили за то, чтобы вообще запретить коллекторов, так как для возврата долгов в стране существуют суд и приставы.

Ранее руководитель Главного управления ФССП России по Московской области Николай Коновалов объяснил, что коллекторы не имеют права проводить личные встречи с должником чаще одного раза в неделю, а также звонить ему больше одного раза в сутки. Он объяснил, что по закону коллекторы могут не только звонить по телефону и приходить лично, но и отправлять текстовые, голосовые, телеграфные сообщения и почтовые отправления.