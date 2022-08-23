Россиянам рассказали, как часто коллектор может встречаться с должником ФССП РФ: коллекторы не могут проводить личные встречи чаще одного раза в неделю

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Коллекторы не имеют права проводить личные встречи с должником чаще одного раза в неделю, а также звонить ему больше одного раза в сутки, сообщил руководитель Главного управления ФССП России по Московской области — главный судебный пристав Подмосковья Николай Коновалов. Он объяснил, что по закону коллекторы могут не только звонить по телефону и приходить лично, но и отправлять текстовые, голосовые, телеграфные сообщения и почтовые отправления, пишет РИАМО.

Не допускается взаимодействие с должником в рабочие дни с 22:00 до 08:00, в выходные и праздничные дни с 20:00 до 09:00, а также проведение личных встреч более одного раза в неделю, проведение телефонных переговоров более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц, — отметил судебный пристав.

Коновалов добавил, что коллекторы не вправе отправлять сообщения чаще 2 раз в сутки, 4 раз в неделю и 16 раз в месяц. Он также подчеркнул, что, в отличие от коллекторов, судебные приставы являются официальными представителями государства и реализуют свои полномочия в рамках исполнительного производства. Меры воздействия коллекторов ограничены федеральным законом.

С 1 января 2024 года коллекторские компании, банки и микрофинансовые организации будут обязаны при обзвоне должников предупреждать, ведёт разговор живой сотрудник или робот. Соответствующий пункт изменений был внесён в закон «О взыскании».