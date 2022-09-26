Госдума рассмотрит законопроект об уголовном наказании для коллекторов

Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press

Госдума в октябре намерена рассмотреть и принять законопроект об уголовной ответственности для коллекторов за угрозы и применение насилия. Согласно документу, коллектор может быть оштрафован или получит тюремный срок до 10 лет, сообщают «Известия».

Законопроекты готовы поддержать ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду». При этом представители партий выступают за то, чтобы вообще запретить коллекторов, так как для возврата долгов в стране существуют суд и приставы. Коллекторов предлагается наказывать не только за угрозы, но и за уничтожение или повреждение имущества, либо за распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника.

Виновных предлагают наказывать штрафом от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет. Наказанием могут стать принудительные работы в течение пяти лет, тюремный срок до пяти лет, а в случае действий, совершенных группой лиц, виновные могут быть наказаны лишением свободы сроком до 10 лет.

На сегодня действующее законодательство не имеет эффективных правовых механизмов, чтобы защитить должников от произвола коллекторов. Уголовная ответственность наступает только после последствий их действий. Полицейские не могут действовать превентивно, даже если поступит сигнал об угрозе расправы.

Ранее руководитель Главного управления ФССП России по Московской области Николай Коновалов объяснил, что коллекторы не имеют права проводить личные встречи с должником чаще одного раза в неделю, а также звонить ему больше одного раза в сутки. Он объяснил, что по закону коллекторы могут не только звонить по телефону и приходить лично, но и отправлять текстовые, голосовые, телеграфные сообщения и почтовые отправления.