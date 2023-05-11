«Женщины имеют право»: депутаты разошлись во мнениях об абортах по ОМС Депутат Останина выступила против исключения из ОМС аборта по желанию

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Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила «категорически против» того, чтобы исключать из услуг обязательного медицинского страхования (ОМС) аборты по немедицинским показаниям. В разговоре с «Известиями» она напомнила, что женщины имеют право на любые медицинские процедуры за счет ОМС. Так она отреагировала на законодательную инициативу депутата Виталия Милонова, намеревающегося закрыть россиянкам такую возможность.

Женщины, так же как и мужчины, через предприятия перечисляют деньги в фонд ОМС и имеют право на то, чтобы любые процедуры, связанные со здоровьем, за счет ОМС оплачивались. Так же как и депутат Милонов лечит себе ухо за счет фонда ОМС, так же и женщина имеет право обратиться к врачу-гинекологу в случае, если она понимает, что не справится с воспитанием ребенка, — сказала Останина.

Подобные запреты не являются мерой, способной улучшить рождаемость и демографическую ситуацию, отметила она. Также депутат добавила, что такие меры вызовут распространение нелегальных абортов.

Ранее Минздрав подготовил анкету для женщин, намеренных пройти процедуру аборта. Анализ анкеты позволит сотрудникам акушерско-гинекологической службы подобрать варианты поддержки для женщины и доводы для сохранения беременности.