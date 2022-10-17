Замминистра МО обсудил с замгенсека ООН инициативы по продуктовой сделке Замминистра обороны РФ Фомин обсудил с замгенсека ООН инициативу по пленным и вывоз украинского зерна

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Александр Фомин

В Москве состоялись переговоры замминистра обороны России Александра Фомина и замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, сообщает ТАСС. Высокопоставленные лица обсудили инициативы по военнопленным, а также вывоз зерна из украинских портов.

Обсудили (также - NEWS.ru) продвижение российского аммиака на мировой рынок с использованием имеющейся инфраструктуры, — сказал Фомин.

22 июля в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, что зерновая сделка будет расторгнута, если будет выявлен факт использования для терактов гуманитарных коридоров, по которым вывозится зерно с Украины. Однако он отметил, что на данный момент такой информации нет.