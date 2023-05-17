Замминистра задержали за хищение 18 млн рублей Замминистра природных ресурсов Архангельской области Шаповалова задержали за хищение 18 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Поморье задержали замминистра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Кирилла Шаповалова, которого обвиняют в хищении 18 миллионов рублей с 2020 по 2023 год, сообщает пресс-служба регионального СК. Фигурантом дела также является руководитель мусорного оператора «Экоинтегратор» Илья Лещенко.

Должностными лицами Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области без проведения проверки объемов отходов, в отношении которых услуга по их размещению была оказана, в указанный период времени были подготовлены распоряжения о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, на основании которых на счет ООО «Экоинтегратор» было перечислено около 18 млн рублей, впоследствии похищенных, — говорится в сообщении.

По данным следствия, Лещенко и Шаповалов завысили данные о загрузке свалок в Архангельской области, что позволило предпринимателю заявить, что его затраты на борьбу с мусором сильно превышают тарифы, установленные для населения. Таким образом, появились основания для субсидирования ООО «Экоинтегратор». За это Шаповалов получил взятку в 585 тысяч рублей.

Оба фигуранта дела задержаны, у них проводятся обыски.

Ранее сообщалось, что экс-гендиректор ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» Андрей Калиновский обвиняется в хищении почти 400 млн рублей. Согласно материалам уголовного дела, с его подачи были заключены восемь заведомо невыгодных для организации контрактов под предлогом технических работ.