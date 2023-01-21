Экс-главу Центра имени Хруничева обвинили в хищении 400 млн рублей Экс-гендиректор Центра имени Хруничева Калиновский заочно арестован по делу о хищении 400 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший гендиректор ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» Андрей Калиновский обвиняется в хищении почти 400 млн рублей и объявлен в международный розыск, пишет «Коммерсант». Савеловский суд Москвы вынес постановление о его заочном аресте.

Согласно уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) с подачи Калиновского были заключены восемь заведомо невыгодных для организации контрактов под предлогом технических работ. Ущерб центру составил 393,6 млн рублей.

Ранее Калиновскому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Воспользовавшись этим, он улетел на Кипр и не вернулся. Постановление суда о его заочном аресте вступило в силу 17 января. В случае задержания экс-главы центра в России или его экстрадиции из-за границы о будет помещен в СИЗО на два месяца.