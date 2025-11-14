Власти Украины видят своей задачей уничтожение собственных граждан, заявила во время брифинга представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Дипломат добавила, что Киев через контакты с руководством НАТО и Евросоюза хочет добиться экстрадиции украинских граждан, находящихся в следственных изоляторах или тюрьмах этих стран, передает корреспондент NEWS.ru.
Задача Зеленского, одна из, помимо перераспределения колоссальных средств, помимо махинаций с вооружением, еще и уничтожение граждан Украины, граждан этого региона, — указала дипломат.
Ранее Захарова иронично прокомментировала телефонные переговоры между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и украинским президентом Владимиром Зеленским. Она предложила возможный сценарий беседы, в ходе которой германский канцлер просит вернуть украинских беженцев, а Зеленский заявляет о невозможности решения этого вопроса, предсказывая увеличение миграционных потоков.
Захарова также констатировала отсутствие у Киева реальных намерений достичь мирного урегулирования. Такой комментарий последовал после заявления заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы о приостановке переговорного процесса с Москвой.