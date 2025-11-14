«Уничтожение граждан»: Захарова обвинила Киев в страшных преступлениях Захарова заявила, что власти Украины ставят задачу по уничтожению своих граждан

Власти Украины видят своей задачей уничтожение собственных граждан, заявила во время брифинга представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Дипломат добавила, что Киев через контакты с руководством НАТО и Евросоюза хочет добиться экстрадиции украинских граждан, находящихся в следственных изоляторах или тюрьмах этих стран, передает корреспондент NEWS.ru.

Задача Зеленского, одна из, помимо перераспределения колоссальных средств, помимо махинаций с вооружением, еще и уничтожение граждан Украины, граждан этого региона, — указала дипломат.

Ранее Захарова иронично прокомментировала телефонные переговоры между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и украинским президентом Владимиром Зеленским. Она предложила возможный сценарий беседы, в ходе которой германский канцлер просит вернуть украинских беженцев, а Зеленский заявляет о невозможности решения этого вопроса, предсказывая увеличение миграционных потоков.

Захарова также констатировала отсутствие у Киева реальных намерений достичь мирного урегулирования. Такой комментарий последовал после заявления заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы о приостановке переговорного процесса с Москвой.