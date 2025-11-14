Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 14:14

«Уничтожение граждан»: Захарова обвинила Киев в страшных преступлениях

Захарова заявила, что власти Украины ставят задачу по уничтожению своих граждан

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Власти Украины видят своей задачей уничтожение собственных граждан, заявила во время брифинга представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Дипломат добавила, что Киев через контакты с руководством НАТО и Евросоюза хочет добиться экстрадиции украинских граждан, находящихся в следственных изоляторах или тюрьмах этих стран, передает корреспондент NEWS.ru.

Задача Зеленского, одна из, помимо перераспределения колоссальных средств, помимо махинаций с вооружением, еще и уничтожение граждан Украины, граждан этого региона, — указала дипломат.

Ранее Захарова иронично прокомментировала телефонные переговоры между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и украинским президентом Владимиром Зеленским. Она предложила возможный сценарий беседы, в ходе которой германский канцлер просит вернуть украинских беженцев, а Зеленский заявляет о невозможности решения этого вопроса, предсказывая увеличение миграционных потоков.

Захарова также констатировала отсутствие у Киева реальных намерений достичь мирного урегулирования. Такой комментарий последовал после заявления заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы о приостановке переговорного процесса с Москвой.

Мария Захарова
Украина
Владимир Зеленский
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России подтвердил готовность ко второму саммиту с США
Новый роман, четвертая беременность, продажа личных вещей: как живет Лерчек
Врач объяснила, с чем связан рост числа детей с нарушениями слуха
Россияне начали повально жаловаться на «охлаждение» сим-карт
С двух «дочек» ЛУКОЙЛа сняли санкции в одной стране
В Верховном суде произошла громкая отставка
В Госдуме подготовили проект о запрете авторизации через зарубежные сервисы
«Не так быстро»: Захарова раскрыла детали диалога между Россией и США
«Могли быть выше»: тренер «Балтики» оценил успехи команды в РПЛ
Подросток согласился устроить теракт за деньги
Суд признал сотни работ Рерихов бесхозяйными
Пять детей пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском
Российским туристам рассказали о новой напасти, прогнозируемой на 2026 год
«Злые духи» и «чудовища» помогают ВС России: новости СВО на вечер 14 ноября
«Появятся резиновые квартиры»: депутат об инициативе выкупать жилье частями
В РСТ назвали причину подорожания египетской визы для россиян
Стало известно, сколько онлайн-заявок на соцпомощь оформили в Подмосковье
В Госдуме объяснили, как мошенники обойдут правила «охлаждения» сим-карт
Терапевт назвал количество заболевших пневмонией
В Киеве пожаловались на рост повседневного использования русского языка
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.