Захарова заявила, что траур в Хиросиме вылился в попытку дискредитации РФ Захарова: мемориальная церемония в Хиросиме вылилась в попытку дискредитировать Россию

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мемориальная церемония в Хиросиме по случаю 77-й годовщины атомной бомбардировки вылилась в циничную попытку предать забвению память жертв действий США. Одновременно устроители мероприятия постарались и дискредитировать Россию, отмечается на сайте МИД.

Состоявшаяся 6 августа в Хиросиме мемориальная церемония по случаю очередной годовщины атомной бомбардировки этого города Военно-воздушными силами США вылилась в очередную циничную попытку предать забвению память жертв американского варварства и дискредитировать Россию, что нашло отражение в выступлениях организаторов и итоговых документах, — подчеркнула представитель российского МИД.

Захарова добавила, что на важном для истории Японии мероприятии США даже не упомянули. Речь в этот день велась лишь об «угрозе со стороны России» всему миру ядерным оружием. При этом США, которые его в реальности применили, называли почти «авангардом борьбы за мир», уточнила Захарова.