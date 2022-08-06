В России напомнили генсеку ООН, кто бомбил Хиросиму Зампостпред РФ при ООН раскритиковал речь генсека организации

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Генсеку ООН следовало бы назвать виновника атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, написал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter. 6 августа глава организации Антониу Гутерреш участвовал в церемонии памяти жертв бомбардировок японских городов. Он призвал никогда не забывать о трагедии и заявил, что «ядерному оружию нет места на нашей планете». Однако Гутерреш ни слова не сказал о США — государстве, которое сбросило ядерные бомбы на города.

Уважаемый генеральный секретарь, мир также никогда не должен забывать, что это преступление совершили США, будучи единственной страной, которая применила атомную бомбу против мирных жителей. Без всякой военной нужды. Было бы правильно, если бы вы упомянули об этом и в своих заявлениях, — написал российский дипломат.

Глава Центра международной безопасности РАН академик Алексей Арбатов ранее отмечал, что США могут снова применить ядерное оружие, так как нанесение первого удара является центральной частью американской доктрины. Он также напомнил про бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. США до сих пор отрицают свою вину в военном преступлении, заявляя, что это был ответ Японии за атаку на Перл-Харбор, отметил Арбатов.