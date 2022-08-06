Академик РАН предупредил о возможном применении США ядерного оружия Академик РАН Арбатов: США могут снова использовать ядерное оружие, как и в Хиросиме

Фото: Shutterstock

Ядерный арсенал США

США могут снова применить ядерное оружие, ввиду того, что нанесение первого удара является центральной частью американской доктрины, заявил глава Центра международной безопасности РАН, академик Алексей Арбатов РИА Новости. Он также напомнил про бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. США до сих пор отрицают свою вину в военном преступлении, заявляя, что это был ответ Японии за атаку Перл-Харбора, отметил Арбатов.

[Хиросима] очень даже может [повториться], это центральная часть нынешней ядерной доктрины США, которая предполагает применение ядерного оружия. <...> В случае такого прямого столкновения, если произойдет дальнейшая эскалация украинского кризиса, возможно применение ядерного оружия... Конечно, никто просто так не будет его применять, — сказал он.

Академик назвал использование ядерного оружия крайней мерой, однако не исключил его применение на фоне напряженных отношений между Россией и НАТО.

В японской Хиросиме в субботу, 6 августа, прошла траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки. На мероприятии выступил премьер-министр страны Фумио Кисида, а мэр города Кадзуми Мацуи в своей речи привел цитату русского писателя Льва Толстого. Он призвал задуматься над его словами о том, что «на чужом несчастье не построить собственное счастье, свое счастье лежит в счастье других».