Захарова заверила, что Лавров не общался с американцами в Индонезии Захарова: никаких контактов со стороной США у Лаврова в Джакарте не было и не планировалось

Глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Джакарту никак не контактировал с представителями США, заявила в эфире канала «Россия 24» официальный представитель дипведомства Мария Захарова. Она пояснила, что таких контактов и не было в планах у Лаврова.

Переговоры не планировались и никаких контактов не было, — сказала Захарова.

Лавров прибыл в Джакарту для участия в мероприятиях АСЕАН. 14 июля он заканчивает свой двухдневный визит. Во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что в фокусе внимания будут задачи укрепления позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и продвижения российских подходов к формированию равноправной инклюзивной архитектуры региональной безопасности.

Ранее Захарова заявила, что у РФ пока данных, подтверждающих падение северокорейской ракеты в исключительной экономической зоне России. Ранее об этом заявил помощник генсека ООН Халед Хиари на заседании Совбеза. Он сказал, что ракета была запущена по навесной траектории из района Пхеньяна и упала в море в российской экономической зоне. По данным Хаиари, полет длился около 74 минут, что потенциально является самым продолжительным полетом баллистической ракеты в КНДР.