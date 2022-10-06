Захарова: в Дании знают, кто совершил диверсию на «Северных потоках» Захарова: Дании не интересно мнение России о подозреваемых в диверсиях на «Северных потоках»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Нежелание Дании привлекать Россию к расследованию диверсий на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» свидетельствует о том, что власти страны знают, кто стоит за взрывами, заявила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, недопущение собственника газопроводов говорит о сокрытии данных.

Не допускать собственника к расследованию — значит что-то от него скрывать. <...> Официальный Копенгаген исходит из того, что указанный инцидент является не случайностью, а результатом преднамеренных действий, и считает необходимым проведение международного расследования данного происшествия. При этом <...> Дания не намерена вести диалог с Москвой по этому вопросу. Это можно объяснить только одним способом: возможно, они знают, кто это сделал, поэтому мнение Москвы им просто не интересно, потому что уже выявлен подозреваемый и можно с ним это обсуждать, — считает Захарова.

Она рассказала, что подобный прецедент возник и в 2014 году с малайзийским Boeing 777, который был сбит в небе над Донецкой областью. Представитель МИД напомнила, что тогда к расследованию не были привлечены оперативные службы Малайзии.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва для расследования причин терактов, произошедших на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2, рассматривает все опции. До этого он сообщал, что РФ выступает за международное расследование при участии Германии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва должна стать полноправным участником расследования причин инцидента с «Северными потоками». По его словам, Кремль настораживают заявления из Дании и Швеции, согласно которым какое-либо сотрудничество с российской стороной по этому поводу исключается.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии.