Захарова ужаснулась обсуждению в Белом доме содержимого тарелки Байдена

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер и координатора по борьбе с распространением COVID-19 Ашиша Джа. Они посвятили часть пресс-конференции обсуждению того, что съел на завтрак и обед президент США Джо Байден. Джа сообщил, что глава государства показал ему тарелку с остатками еды, но что именно он съел, представитель Белого дома ответить не смог. Захарова опубликовала этот диалог и задалась вопросом, что происходит в США и кто контролирует страну.

Что у них там происходит-то? Ядерная держава всё-таки. Кто контролирует страну? — написала Захарова.

Представитель МИД РФ ранее прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы о том, что оттенки туфель жен лидеров США и Украины Джилл Байден и Елены Зеленской совпали с цветом украинского флага. На совместном фото на ногах у супруги Зеленского туфли голубого цвета, а у первой леди США — желтого.

Кулеба увидел в этом символ флага Украины и счел снимок доказательством единой позиции Вашингтона и Киева. Захарова же обратила внимание на то, что данный «символ» расположен в самом низу фото.