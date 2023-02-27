Захарова: США подтягивают падающие рейтинги Байдена за счет санкций Захарова заявила, что санкции США против России вводятся в порядке предвыборной кампании Байдена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Санкционные решения со сторона администрации президента США несут за собой желание повысить упавшие рейтинги Джо Байдена, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. В официальном комментарии о новом пакете санкций Вашингтона она предположила, что санкции против России — это часть предвыборной кампании Байдена.

Понятно, что в Белом доме, делая ставку на борьбу с Россией «до последнего украинца», решают приоритетную для себя задачу подтянуть за счет демонстрации «жесткости» падающие рейтинги Дж.Байдена с прицелом на избирательную кампанию, когда и если он решится объявить о намерении баллотироваться на второй срок, — заявила Захарова.

Диппредставитель России отметила, что Пентагон подталкивает натовских союзников к санкционному давлению, хотя даже внутри США многие оценивают санкционное давление как неэффективное. Захарова уточнила, что Россия готовит ответные санкции против Вашингтона, которые «будут и далее выстраиваться на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания».

24 февраля Госдеп США внес в санкционные списки десятки глав российских регионов, девять федеральных министров, более тысячи представителей Вооруженных сил РФ, а также сотрудников администрации президента, В официальном документе администрация Байдена подчеркнула, что рестрикции последовали из-за поддержки данными лицами спецоперации на Украине.