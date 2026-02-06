Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 11:27

Захарова с иронией ответила на слова главы МИД Финляндии об угрозе России

Захарова назвала слова МИД Финляндии об угрозе России для ЕС признанием проблемы

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала «хроническую проблему» Европейского союза, назвав Россию угрозой для объединения, такое мнение высказала представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, речь идет об аллергии, фобии и панических атаках. Дипломат также пожелала Евросоюзу «выздоровления».

Это признание в том, что у них хроническая проблема — аллергия, фобия и панические атаки вместе взятые. Желаем выздоровления, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД России назвала клеветой заявление Министерства иностранных дел Италии о якобы причастности российских хакеров к кибератакам на олимпийские объекты. Захарова указала на отсутствие каких-либо доказательств.

Захарова также прокомментировала обнародованные подробности дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, которые стали «настоящим адом». Она обратила внимание, что западные страны намеренно скрывают преступления, если в них замешаны члены так называемых «мировых элит».

МИД РФ
Мария Захарова
Финляндия
Евросоюз
Европа
