Вокзалы Новосибирска представили топ забытых пассажирами вещей «МК в Новосибирске»: чаще всего пассажиры забывали зарядки и телефоны

В поездах новосибирского направления пассажиры чаще всего забывали зарядки и мобильные устройства, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на пресс-службу ЗСЖД. Отмечается, что 27 забытых предметов удалось вернуть владельцам.

В ведомстве рассказали, что среди нестандартных находок были обнаружены медаль, картина, выполненная по дереву, и зубные протезы. Всего за прошлый год пассажирам вернули 435 утерянных вещей.

Все вещи, забытые пассажирами, передаются на склад вокзального комплекса. Срок хранения составляет от полугода до трех лет.

Ранее юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов рассказал, что пассажиры, багаж которых оказался утерян, могут рассчитывать на компенсацию реальных расходов. По его словам, компания будет обязана возместить затраты на купленные вещи первой необходимости.