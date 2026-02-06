Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 12:56

Вокзалы Новосибирска представили топ забытых пассажирами вещей

«МК в Новосибирске»: чаще всего пассажиры забывали зарядки и телефоны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В поездах новосибирского направления пассажиры чаще всего забывали зарядки и мобильные устройства, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на пресс-службу ЗСЖД. Отмечается, что 27 забытых предметов удалось вернуть владельцам.

В ведомстве рассказали, что среди нестандартных находок были обнаружены медаль, картина, выполненная по дереву, и зубные протезы. Всего за прошлый год пассажирам вернули 435 утерянных вещей.

Все вещи, забытые пассажирами, передаются на склад вокзального комплекса. Срок хранения составляет от полугода до трех лет.

Ранее юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов рассказал, что пассажиры, багаж которых оказался утерян, могут рассчитывать на компенсацию реальных расходов. По его словам, компания будет обязана возместить затраты на купленные вещи первой необходимости.

Новосибирск
вещи
вокзалы
пассажиры
