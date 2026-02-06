Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 11:23

«Умственно отсталые»: Медведев раскрыл попытки ЕС прекратить энергодиалог

Медведев: в ЕС захотели уничтожить энергодиалог с РФ, начатый в 1970-е годы

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Европейские политики пытаются уничтожить результаты масштабного энергодиалога, который начался еще в 1970-е годы, заявил в своем канале в МАХ зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Таким образом он оценил запрет импорта российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 1 ноября 2027 года. Медведев усомнился в дальновидности такого решения.

Масштабный энергодиалог начался в 1970-е годы со сделки «газ – трубы», долгосрочного соглашения между СССР и ФРГ о поставке в СССР оборудования для строительства газопровода в Западную Европу. <...> Сегодня его результаты пытаются уничтожить. Неужели умственно отсталые евроначальники действительно считают себя дальновиднее? написал он.

Ранее Совет ЕС принял решение о полном запрете на импорт СПГ из России с 1 января 2027 года. Кроме того, с 30 сентября следующего года Евросоюз прекратит закупки российского трубопроводного газа.

До этого член экспертного клуба «Дигория» политолог Ахмат Хасанов обратил внимание, что полный отказ от российского газа ослабит позиции европейских производителей на мировом рынке. По его словам, деструктивный курс Брюсселя продолжает подрывать экономическое положение жителей Евросоюза.

Россия
Евросоюз
газ
Дмитрий Медведев
