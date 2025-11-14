Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Захарова вынесла жесткий «переговорный» вердикт по Украине

Захарова: Киев подтвердил нежелание продолжать переговоры с Россией

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Киев подтвердил нежелание продолжать переговоры с Россией, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, высказывание МИД Украины демонстрирует отсутствие интереса к мирному урегулированию конфликта, передает корреспондент NEWS.ru.

Все это иначе как абсурдом назвать нельзя, подобные заявления лишь вновь подтверждают незаинтересованность режима [президента Владимира] Зеленского в мирном урегулировании, — подчеркнула она.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, что Киев официально останавливает мирные переговоры с Москвой. Он отметил, что диалог в этом году прошел «без существенного прогресса».

Депутат Госдумы Александр Толмачев между тем заявил, что Киев остановил мирные переговоры с Москвой по настоянию стран Запада. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский игнорирует потери своей страны, стремясь к продолжению конфликта. Парламентарий также подчеркнул, что решение прекратить переговоры свидетельствует о намерении Запада извлечь максимальную выгоду из ситуации на Украине и ослабить Россию.

