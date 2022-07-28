Захарова раскритиковала имидж Зеленского Захарова: военизированный образ президента Украины Владимира Зеленского уже всем приелся

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Надоевший общественности военизированный образ президента Украины Владимира Зеленского уже не поменять без несбыточной победы, а никакого другого подхода для него придумать так и не смогли, написала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что этот имидж уже всем приелся, поэтому Зеленский начинает чаще появляться на людях с женой.

Причина банальна — Зеленский надоел, его больше мировая аудитория не воспринимает, им обкормили. Имидж не изменить: военизированный образ ни на какой другой не поменять без несбыточной победы. Новый формат общения придумать тоже не смогли, — написала Захарова.

По ее словам, все ресурсы Зеленского уже полностью исчерпаны, а его образ безнадежно «протух». Поэтому, по мнению представителя МИД РФ, к нему нужна некая «приправа», которой и стала его супруга.

Ранее Захарова заявила, что Эстония превратилась в «репрессивное государство», в котором «установилась диктатура». По ее словам, запрет на въезд группе «Руки Вверх!» в течение пяти лет является «цензурой чистой воды».