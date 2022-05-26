Россия вышлет одно из американских СМИ в Москве если вновь будет заблокирован брифинг МИД РФ в видеохостинге YouTube. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, пишет ТАСС. Она подчеркнула, что «действия Москвы в этом случае будут незамедлительными».
Еще раз брифинг заблокируете, один журналист или одно американское СМИ поедет домой. Все. <...> Еще один заблокированный брифинг — и мы назовем конкретное имя или конкретное СМИ, которое поедет к себе восвояси, — сказала Захарова.
Накануне Захарова сообщила, что Россия разрабатывает целый комплекс мер в ответ на санкции со стороны Запада. По ее словам, в настоящее время уже появилось первое понимание, какими будут ответные ограничения.
В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, заявил, что санкции в отношении России не будут сняты по меньше мере до тех пор, пока не прекратится спецоперация на Украине. Он также отметил, что рестрикции не касаются продовольствия.