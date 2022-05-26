Захарова пригрозила западным журналистам депортацией Захарова пригрозила высылкой западных СМИ в случае блокировки брифинга МИД РФ на YouTube

Официальный представитель МИД России Мария Захарова / Фото MFA Russia/via Global Look Press

Россия вышлет одно из американских СМИ в Москве если вновь будет заблокирован брифинг МИД РФ в видеохостинге YouTube. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, пишет ТАСС. Она подчеркнула, что «действия Москвы в этом случае будут незамедлительными».

Еще раз брифинг заблокируете, один журналист или одно американское СМИ поедет домой. Все. <...> Еще один заблокированный брифинг — и мы назовем конкретное имя или конкретное СМИ, которое поедет к себе восвояси, — сказала Захарова.

Накануне Захарова сообщила, что Россия разрабатывает целый комплекс мер в ответ на санкции со стороны Запада. По ее словам, в настоящее время уже появилось первое понимание, какими будут ответные ограничения.

В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, заявил, что санкции в отношении России не будут сняты по меньше мере до тех пор, пока не прекратится спецоперация на Украине. Он также отметил, что рестрикции не касаются продовольствия.