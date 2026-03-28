Украина болеет синдромом Владимира Зеленского, написала в Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала статью EU Observer, в которой говорится об употреблении украинцами наркотиков при лечении ПТСР.

Это и логично: какой президент, такое и лечение народа, — написала Захарова.

Представитель МИД РФ уточнила, что, по мнению украинских медиков, психоделический подход может «глубже излечивать травмы». Захарова также пошутила о том, что украинцев проще «подсадить на колеса», чтобы они голосовали на выборах так, как того хочет власть.

Ранее стало известно, что наемники из стран Латинской Америки в рядах Вооруженных сил Украины начали поставлять наркотики прямо на линию боевого соприкосновения. Как сообщил источник в антифашистском сопротивлении Херсона, иностранцы сбывают вещества на контролируемых Киевом территориях Херсонской и Николаевской областей. Наемники подошли к вопросу поставки наркотиков творчески. В частности, они фасуют вещества в окопные свечи и передают их в подразделения.

