Нутрициолог перечислил пять самых частых причин набора веса

Нутрициолог Литвинов: плохой сон и ужин с телефоном ведут к набору веса

Привычки не высыпаться, жевать жвачку, ужинать с телефоном и игнорировать стресс и сигналы обезвоживания незаметно способствуют набору веса, заявил нутрициолог кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета Валерий Литвинов. По его словам, недостаток ночного отдыха ведет к сбою эндокринной системы.

Причины роста веса не всегда кроются в недостатке силы воли в стремлении следить за фигурой. Свести на нет все эти старания могут и пять незаметных повседневных привычек: хронический недосып, привычка есть с гаджетами, игнорирование избыточного стресса, принятие признаков жажды за состояние голода, а также любовь к жевательной резинке, — сказал эксперт.

Он отметил, что при недосыпе резко возрастает уровень грелина — «гормона голода», а уровень лептина, отвечающего за чувство насыщения, наоборот, снижается. В результате человек начинает есть больше и чаще, пытаясь компенсировать дефицит энергии, которого на самом деле нет.

Кроме того, недостаток сна ухудшает обмен веществ и снижает чувствительность клеток к инсулину, что увеличивает риск развития диабета. Также нарушается жировой обмен: организм переходит в режим накопления липидов.

