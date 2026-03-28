Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 10:45

Хегсет отказался присваивать генеральские звания чернокожим и женщинам

Пит Хегсет Фото: AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр обороны США Пит Хегсет заблокировал повышение по службе для двух чернокожих и двух женщин-офицеров, которые были представлены к присвоению генеральских званий, сообщила газета The New York Times. По информации издания, все четверо входили в список кандидатов на получение погон бригадного генерала или генерал-майора.

Источники в Пентагоне связывают решение главы ведомства не с профессиональными качествами военнослужащих, а с их расовой и половой принадлежностью. Как отмечается, Хегсет на протяжении нескольких месяцев требовал исключить этих офицеров из списка на повышение, в том числе обращаясь к министру сухопутных войск Дэниелу Дрисколлу, однако тот отказывался это делать.

В настоящее время в списке на присвоение генеральских званий числятся около тридцати офицеров, большинство из которых — белые мужчины. В Пентагоне отказались комментировать решение Хегсета.

В начале 2025 года министр обороны создал внутриведомственную спецгруппу для упразднения системы поддержки меньшинств в вооруженных силах, действовавшей при президенте Джо Байдене. Структура была призвана отменить квоты на замещение должностей по полу, расе и этнической принадлежности, а также отказаться от политики «позитивной дискриминации», при которой, как утверждалось, белые кандидаты иногда оказывались в менее выигрышном положении по сравнению с представителями меньшинств.

Ранее глава Пентагона заявил, что администрация Соединенных Штатов добивается от конгресса выделения дополнительных средств на проведение военной операции против Ирана. Он уточнил, что итоговая сумма может отличаться от ранее озвученных цифр.

Пит Хегсет
военные
генералы
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.