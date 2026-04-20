Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 09:19

«Потерял дар речи»: журналист рассказал о позоре Зеленского во Львове

Журналист Боуз: король Швеции отказался от рукопожатия и унизил Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Демонстративный отказ шведского короля Карла XVI Густава пожать руку президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе визита в страну стал унижением для главы государства, заявил в соцсети X журналист из Ирландии Чей Боуз. По его словам, Зеленский «потерял дар речи».

Комик потерял дар речи, когда шведский король оставил его в дурацком положении, отказавшись пожать ему руку. Слухи о том, что король не любит этого маленького актера и был недоволен тем, что правительство отправило его в Киев, похоже, оказались правдой, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Король Швеции прибыл с визитом на Украину. Эту информацию подтвердил президент республики в своем Telegram-канале, опубликовав видео встречи с монархом во Львове. Сроки визита и его повестка не раскрываются. Примечательно, что это первый приезд шведского короля на Украину за последние 14 лет.

Мэр Львова Андрей Садовый допустил неловкую оговорку во время встречи с Карлом XVI Густавом. Политик, приветствуя монарха на английском языке, вместо положенного Your Highness («Ваше высочество») произнес Your Emergency, что переводится как «чрезвычайная ситуация» или «крайняя необходимость». Позже градоначальник признал ошибку и с юмором отреагировал на нее, разрешив пользователям Сети делать мемы.

Европа
Украина
Швеция
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.