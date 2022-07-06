Захарова «попросила» Джонсона уйти «любимой фразой» британского кабмина Захарова высмеяла Джонсона, об отставке которого просят его министры

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова предложила британским министрам попросить главу кабмина Бориса Джонсона уйти в отставку «любимой фразой», которую они «обычно используют, меняя режимы». Она отметила, что «кто смог, уже ушел», а остальные члены кабмина надеются «уговорить шефа».

Представляете, сами министры упрашивают своего руководителя прекратить этот позор. Кто смог, уже ушел. Остальные надеются уговорить шефа. А пусть попробуют свою любимую фразу, которую они обычно используют, меняя режимы : «Boris must go». Или свой режим менять сложнее? — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в отставку подали еще пять британских министров, в их числе министр промышленности Ли Роули, министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр департамента образования Алекс Бургарт и министр департамента жилищного строительства Нил О’Брайан.

Джонсон, в свою очередь, заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что не может быть частью правительства и продолжать свою работу. Глава кабмина подчеркнул, что не может покинуть пост в такие сложные времена.