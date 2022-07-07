Захарова ответила на отказ посольства Британии использовать новый адрес Захарова назвала отказ посольства Британии в Москве использовать новый адрес болезненным столкновением с реальностью

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на отказ британского посольства в Москве использовать новый адрес после переименования расположенной поблизости площади в честь Луганской Народной Республики. Она поинтересовалась, какой адрес будет использовать премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после своей отставки.

Интересно, а когда Борис Джонсон покинет Даунинг-стрит, 10, он по-прежнему будет использовать старый адрес? Столкновение с реальностью болезненно для британского политического зазеркалья, — написала Захарова.

О возможной отставке Джонсона она упомянула в связи со скандалом в британском правительстве из-за выхода из его состава 50 политиков, в числе которых 19 министров. Зарубежные СМИ предполагают, что это может стоить Джонсону его поста. Сам премьер свою должность покидать не собирается. По его словам, он не может уйти в трудные для правительства времена, поскольку это приведет к хаосу и нестабильности.

Ранее в дипмиссии заявили, что считают актуальным прежний адрес: 121099, Москва, Смоленская набережная, 10, Россия. Дипломаты отказались его менять, несмотря на внесение нового адреса — площадь ЛНР, владение 1 — в адресный реестр Москвы и в Федеральную информационную адресную систему.

5 июля столичный мэр Сергей Собянин подписал постановление о переименовании территории близ британского посольства в площадь ЛНР. Решение о названии площади принимали пользователи портала «Активный гражданин».