«А куда?»: Захарова о решении США вывести войска из Нигера Захарова задалась вопросом, куда США переведут войска в Нигере

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

Власти Соединенных Штатов умалчивают, куда буду передислоцированы выведенные из Нигера американские военные, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. На решение Пентагона российский дипломат отреагировало вопросом «а куда?».

В новости не хватает главного: а куда? — задалась вопросом Захарова.

О том, что Белый дом намерен после переворота в Нигере передислоцировать свои силы и технику, а также вывести из страны часть неосновного персонала ранее рассказал Reuters. Известно, что до переворота в западноафриканской стране находились 1100 военнослужащих США.

Сформированный мятежниками в Нигере Национальный совет спасения родины (НССР) потребовал от Франции вывести свои войска из страны. Представитель НССР напомнил, что Парижу было отведено для этого 30 дней.

В Нигере в конце июля произошел госпереворот. Группа военных из состава президентской гвардии взбунтовалась и объявила об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Страной стал управлять вновь сформированный Национальный совет спасения родины, во главе которого встал командующий армией Нигера Абдурахман Тчиани. 10 августа он подписал указ о формировании правительства переходного периода. В него вошли 20 министров — как военные, так и гражданские лица.