Мятежники в Нигере потребовали вывода французских войск до 3 сентября

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Сформированный мятежниками в Нигере Национальный совет спасения родины (НССР) потребовал от Франции вывести свои войска из страны до 3 сентября, сообщил телеканал Sky News Arabia. Представитель НССР напомнил, что Парижу было отведено 30 дней для этого.

Как указал канал, в республике растет недовольство среди населения из-за присутствия французских вооруженных сил. Сейчас в Нигере звучат призывы к властям перекрыть иностранным военным доступ к продовольствию, электричеству и воде, чтобы вынудить их покинуть страну.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун ранее выступил с предложением по разрешению кризиса в Нигере. Инициатива заключается в том, чтобы урегулировать конфликт мирным путем. Глава Алжира отметил, что нельзя допустить военного вмешательства в дела Нигера и нужно придумать политические механизмы выхода из кризиса.

В Нигере в конце июля произошел госпереворот. Группа военных из состава президентской гвардии взбунтовалась и объявила об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Страной стал управлять вновь сформированный Национальный совет спасения родины, во главе которого встал командующий армией Нигера Абдурахман Тчиани. 10 августа он подписал указ о формировании правительства переходного периода. В него вошли 20 министров — как военные, так и гражданские лица.