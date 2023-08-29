Алжир предложил политическое решение по ситуации в Нигере Президент Алжира Теббун выступил с мирной инициативой по ситуации в Нигере

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун предложил инициативу по урегулированию кризиса в Нигере, заявил министр иностранных дел республики Ахмед Аттаф. По его словам, которые приводит РИА Новости, инициатива заключатся в том, чтобы решить конфликт мирным путем. Также, глава Алжира призвал не допустить военного вмешательства в дела страны и придумать политические механизмы для урегулирования.

Аттаф подчеркнул, рассматривается идея об укреплении принципа нелегитимности конституционных изменений в Нигере. Вместе с тем, рассматривает вариант по установлению на шесть месяцев переходного периода под контролем гражданской власти для проработки решения, гарантирующего возвращение конституционной и демократической системы в страны.

В Нигере в конце июля произошел госпереворот. Группа военных из состава президентской гвардии взбунтовалась и объявила об отстранении от власти президента Мохамеда Базума.

Страной стал управлять вновь сформированный Национальный совет спасения родины, во главе которого встал командующий нигерийской армией Абдурахман Тчиани. 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. В него вошли 20 министров — как военные, так и гражданские лица.