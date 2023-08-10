В Нигере сформировали новое правительство после переворота Лидер мятежников Тчиани сформировал переходное правительство в Нигере

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер мятежников в Нигере и председатель Национального совета спасения родины Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода, сообщает агентство ActuNiger. В его состав войдет 21 министр.

Председатель Национального совета спасения родины, подписал в среду, 9 августа 2023 года, указ о назначении членов правительства. <...> Новое правительство состоит из 21 министра, — говорится в сообщении агентства.

Новым премьер-министром страны стал Али Ламин Зейн. 10 августа он встретился с Тчиани и выразил ему благодарность за назначение на должность.

В конце июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Он был заблокирован в своей резиденции. После этого в стране был введен комендантский час. Все государственные учреждения на время прекратили свою работу.

Нигерийские мятежники обвинили Францию в нарушении воздушного пространства страны. По их мнению, французский борт прервал контакт с авиадиспетчерской службой при пересечении границы и после еще четыре часа находится на территории государства. В свою очередь, Париж категорически отверг все обвинения, объяснив, что рейс был согласован и координировался армией Нигера.