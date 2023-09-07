США сообщили о намерении вывести часть войск из Нигера Reuters: США передислоцируют часть войск и техники в Нигере

Фото: МО США

Вооруженные силы США намерены передислоцировать часть своих войск и техники в Нигере, сообщает Reuters со ссылкой на американский чиновников. По информации издания, Пентагон также выведет второстепенный персонал из африканского государства по «соображениям безопасности».

Пентагон перемещает некоторых военных и оборудование внутри Нигера и выведет небольшое количество неосновного персонала «в целях предосторожности», — говорится в сообщении.

Решение о перемещении военных стало первым серьезным действием Вашингтона в Нигере с момента переворота в июле, отмечает источник. Он добавил, что войска ВС США передислоцируют с авиабазы 101 в Ниамее на авиабазу 201 в Агадесе. Численность американских военных, находящихся в Нигере, до этого момента составляла 1100 человек.

Как заявили представители Пентагона ТАСС, Нигер покинет небольшое число военнослужащих и военной техники. Подобное решение Вашингтона не приведет к изменению позиции ВС США в стране.

Ранее Франция приступила к переговорам с военными Нигера о возможности вывода собственных военных из страны, пишет Le Monde. По информации издании, военнослужащих республики могут перебросить в соседние государства, а также вернуть на родину.

Сейчас Нигер находится под контролем военных, которые в конце июля объявили об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. На этом фоне страны ЭКОВАС стали обсуждать возможность военной интервенции в Нигер.