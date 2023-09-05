Франция начала переговоры с армией Нигера о выводе военных Le Monde: Франция начала обсуждение вывода части своих военных из Нигера

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Франция приступила к переговорам с военными Нигера о возможности вывода части своих подразделений из этой африканской страны, сообщает Le Monde со ссылкой на свои источники. Отмечается, что в настоящий момент в Нигере находятся около 1,5 тысяч французских военнослужащих.

По данным газеты, французские военнослужащие могут быть «частично передислоцированы в соседние страны, в особенности, в Чад, а частично - возвращены во Францию». Ни о численности солдат, которые могут покинуть Нигер, ни о графике их вывода не сообщается.

Сейчас Нигер находится под контролем военных, которые в конце июля объявили об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. На этом фоне страны ЭКОВАС стали обсуждать возможность военной интервенции в Нигер.

Нигерские мятежники в ответ объявили, что в случае иностранного вторжения разрешат действовать на своей территории силам обороны из Мали и Буркина-Фасо. Перед объявлением такого решения новый глава Нигера генерал Абдурахман Тчиани встретился с прибывшими в страну министрами иностранных дел союзных стран. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров осудил позицию ЭКОВАС и предупредил, что вторжение в Нигер будет губительным для многих государств и их населения.