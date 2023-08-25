Нигер разрешит при вторжении разместить у себя военных Мали и Буркина-Фасо AFP: Нигер при нападении на страну разместит у себя военных Мали и Буркина-Фасо

Фото: Zheng Yangzi/XinHua/Global Look Press

Ниамей, Нигер

Мятежники, пришедшие к власти в Нигере, в случае иностранного вторжения разрешат действовать на своей территории военным из Мали и Буркина-Фасо, сообщает AFP. По данным агентства, перед объявлением такого решения новый глава Нигера генерал Абдурахман Тчиани встретился с прибывшими в страну министрами иностранных дел Мали и Буркина-Фасо.

При этом главы МИД соседних государств «приветствовали» подписание указа, который разрешает при агрессии в отношении Нигера «силам обороны и безопасности Буркина-Фасо и Мали действовать», говорится в заявлении.

Группа военных Нигера в конце июля объявила о смещении президента Мохамеда Базума и закрытии границ. Перед этим президентская гвардия заблокировала президентский дворец в столице страны Ниамее.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вторжение Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер будет губительным для многих государств и их населения. Министр отметил, что уже внутри сообщества формируется сила, которая будет противодействовать такому вторжению. Он добавил, что Запад любит «вырывать из контекста», а нужно рассматривать предысторию проблем в Нигере.