Захарова отреагировала на обнаружение секретных бумаг в доме Байдена Захарова отреагировала на обнаружение бумаг в доме Байдена сюжетом из «Принца и нищего»

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обнаружение еще нескольких секретных материалов в доме президента США Джо Байдена. Она в Telegram провела аналогию с сюжетом из романа Марка Твена «Принц и нищий».

Захарова напомнила эпизод, описанный американским писателем, в котором мальчик рассказал королю, что колол орехи государственной печатью Англии, не зная, что это значимая вещь.

Что же делает Байден с секретными бумагами, если их находят в столь экзотических местах? — задалась вопросом представитель МИД.

Министр юстиции США Меррик Гарленд ранее назначил бывшего федерального прокурора Роберта Хёра спецпрокурором для расследования дела о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов.

Ранее ещё шесть страниц документов с пометкой «секретно» были обнаружены в частном доме Джо Байдена в Уилмингтоне. Об этом сообщил 14 января специальный советник главы государства по юридическим вопросам Ричард Саубер. Телеканал CBS News сообщал, что число секретных документов, которые были обнаружены у президента США Джо Байдена, составляет около 20.