Захарова осудила продление Вашингтоном санкций против Китая Захарова осудила продление Байденом указа Трампа о санкциях против КНР из-за Гонконга

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова осудила продление президентом США Джо Байденом санкций против КНР из-за событий в Гонконге. В своем Telegram-канале дипломат напомнила, что рестрикции против китайских властей ввел экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп. В тот момент Пекин расценил меморандум как вмешательство во внутреннюю политику Китая.

Несмотря на то, что это (ввела санкции. - NEWS.ru) сделала предыдущая американская администрация, чьего лидера сейчас так сильно боится нынешняя, несмотря на то, что ситуация на полуострове уже давно нормализовалась, Байден своим исполнительным указом продлил 11 июля санкции против Пекина, — высказалась Захарова.

Дипломат отметила, что несмотря на стабилизацию ситуации и прекращение протестов в Гонконге (завершились в 2021 году), администрация США все равно ввела санкции в отношение Пекина за «экстраординарную и выдающуюся угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США». По мнению Захаровой, офису Байдена не выгодно мирное разрешение ситуации. Она указала на «вампиризм» Вашингтона, который хочет возбудить новые волны протеста в попытке создать «миропорядок, основанный на правилах».

И поэтому они (США. — NEWS.ru) вводят, а потом до бесконечности продлевают санкции против тех, кто действует независимо и конструктивно, — заключила Захарова.

Ранее посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган заявил, что США усиливает свое давление на Россию, а также стремятся угрозами заставить Китай выполнять их требования, но китайское руководство будет «решительно защищать свои законные права и интересы». Он добавил, что ситуация на Украине не повлияет на сотрудничество Москвы и Пекина.