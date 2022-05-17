Премьер-министр Эстонии Кая Каллас унаследовала отрицание нацизма от своего отца и прадеда, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Таких корней «ни у одного автократического султана нет», отметила дипломат.

Кая Каллас является премьер-министром Эстонии, как в своё время и ее папа Сийм Каллас <...>, чей дед Эдуард Альвер был начальником военизированного националистического формирования Кайтселийт. В 1939 — 1940 гг. именно «Кайтселийт» стал оплотом профашистских настроений в Эстонии. Его актив видел в Гитлере «освободителя Эстонии от большевиков», — написала Захарова в своём Telegram-канале.