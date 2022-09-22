Захарова обвинила Байдена в ложном цитировании Путина

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден выступает на 77-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН

Представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live» назвала «неприличным» неверное цитирование президентом США Джо Байденом слов российского лидера Владимира Путина о «ядерной угрозе». Глава Белого дома заявил, что Россия якобы откровенно угрожает применением ядерного арсенала. Она подчеркнула, что такого в своей речи Путин не говорил.

Байден это сказал точно, а президент России такого не говорил. <...> Это абсолютно пропагандистская увязка, которая навязывается общественности, общественному мнению вопреки тому, что было в действительности сказано, — отметила Захарова.

Она добавила, что Байден «закрепил то, что сейчас разгоняется по американским СМИ».

21 сентября Путин в своем обращении заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Москва использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. При этом он подчеркнул, что страны Запада открыто говорят о применении ядерного оружия, а также подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России.

Также Путин объявил частичную мобилизацию в России. Мобилизационные мероприятия начались в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации. Мобилизованные лица также получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.