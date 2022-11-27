Захарова назвала латвийского депутата уродцем в ответ на слова о русских

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на заявление депутата латвийского сейма Александра Кирштейнса о том, что русской нации не существует. Она назвала парламентария нацистским уродцем и предложила поинтересоваться его мнением по поводу американской нации.

Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть? — написала Захарова.

О том, что русской нации не существует, Кирштейнс написал в Twitter некоторое время назад. Он также добавил, что русский язык возник как диалект, «когда монголо-татары пытались говорить по-украински».

Ранее Захарова назвала «вакханалией» ситуацию с уничтожением памятников советским воинам в Латвии и заявила, что Москва решительно осуждает действия властей республики. По ее словам, националистическая правящая верхушка Латвии в очередной раз продемонстрировала, что «сведение исторических счетов с Россией и русскоязычными жителями является смыслом ее существования».